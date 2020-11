Grand Prix pattinaggio artistico, NHK Trophy 2020: programma, orari, tv

Il Towa Pharmaceutical Ractab Dome, impianto sportivo sito nella Prefettura di Osaka, sarà teatro questo fine settimana dell‘NHK Trophy 2020, ultimo atto del Grand Prix 2020-2021 di pattinaggio artistico, celeberrima competizione itinerante quest’anno pesantemente mutuata in quattro appuntamenti singoli di valenza prettamente nazionale a causa dell’emergenza sanitaria.

Per l’occasione assisteremo infatti alle performance dei migliori pattinatori del Sol Levante anche se, purtroppo, ci saranno tre defezioni d’eccellenza. Non saranno infatti della partita il miglior pattinatore di tutti i tempi, Yuzuru Hanyu, che ha deciso anzitempo di non prendere parte all’evento, oltre che Shoma Uno e Rika Kihira, in questo momento stanziati in Svizzera dal proprio allenatore Stèphane Lambiel.

Tuttavia non mancheranno spunti d’interesse e curiosità: in campo maschile saranno attesi due giovani fuoriclasse, Shun Sato (vincitore delle selezioni orientali), e Yuma Kagiyama, medaglia di bronzo all’ultima edizione dei Four Continents. Nella specialità femminile invece i riflettori saranno puntati su Wakaba Higuchi, argento ai Mondiali 2018 di Milano e chiamata all’appuntamento con il triplo axel, ma anche su Kaori Sakamoto e sulla sudcoreana Young You, pattinatrice in grande crescita che si è ritagliata il giusto spazio nella stagione precedente. Aspettative di un certo rilievo infine nella danza, dove debutterà nella specialità Daisuke Takahashi, bronzo a Vancouver nel singolo, stella nipponica che ha iniziato un nuovo percorso con Kana Muramoto. Non sarà invece prevista nessuna competizione nelle coppie d’artistico.

Si potrà seguire la rassegna integralmente sulla piattaforma Eurosport Player. Nelle prossime ore inoltre L’International Skating Union comunicherà se, per questo evento, sarà accessibile in Italia (come già successo con la Rostelecom Cup) anche la diretta sul canale YouTube SkatingISU. Come al solito la RAI coprirà la kermesse con un’ampia sintesi su RAI Sport (di cui la programmazione è ancora in fase di lavorazione).

IL PROGRAMMA DELL’NHK TROPHY 2020 (ORARIO ITALIANO)

Venerdì 27 novembre

07:15 Short program individuale femminile

09:18 Rhythm dance danza sul ghiaccio

11:05 Short program individuale maschile

Sabato 28 novembre

07:25 Free program individuale femminile

09:45 Free dance danza sul ghiaccio

11:35 Free program individaule maschile

NHK TROPHY 2020: COME SEGUIRE L’EVENTO IN TV E IN STREAMING

– Diretta integrale sulla piattaforma streaming Eurosport Player

– Sintesi su RAISPORT (canale 57 del digitale terrestre)

