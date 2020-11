Golf: Alessia Nobilio, Caterina Don e Benedetta Moresco giocheranno lo US Women’s Open 2020

Ci saranno non meno di tre presenze italiane allo US Women’s Open. A disputare l’ultimo Major dell’anno, dal 10 al 13 dicembre al Champions Golf Club di Houston, in Texas, vedremo infatti anche Alessia Nobilio, Caterina Don e Benedetta Moresco, che dunque saranno per la prima volta al via di uno dei cinque più importanti tornei del calendario mondiale, con la presenza di tutte le maggiori giocatrici di un panorama che, quest’anno, ha riservato anche delle sorprese clamorose (come Sophia Popov al Women’s British Open, autrice del quinto successo europeo in un Major dal 2010 a oggi).

Per le tre azzurre, il criterio di partecipazione è il 19° dei 21 disponibili. Tale criterio è relativo alle giocatrici che, “nella classifica del 4 novembre 2020 del World Amateur Golf Ranking, [sono] le prime 20 per punti all’interno della top 100 che si registrano per giocare e non ricadono in altre categorie“. La condizione è che la registrazione sia avvenuta entro l’11 novembre e che le giocatrici in questione siano ancora amateurs.

Alessia Nobilio, milanese che ha deciso di andare a studiare negli Stati Uniti (UCLA), è numero 6 del ranking amateur, dopo esser riuscita a salire anche nella top 3 e aver vinto l’argento alle Olimpiadi giovanili nel 2018 al playoff di spareggio. Benedetta Moresco (University of Alabama), veneta, è numero 11 e da settembre scorso ha fatto suoi prima gli Internazionali d’Italia Under 18 e poi l’Annika Invitational Usa, torneo giovanile orgnaizzato dalla fondazione che porta il nome della leggenda svedese Annika Sorenstam. Caterina Don, numero 27, torinese, lo scorso anno si è resa protagonista di una bella impresa: è diventata infatti la prima debuttante da 21 anni a questa parte a vincere un torneo per la University of Georgia, nel caso il Minnesota Invitational. Tutte insieme hanno disputato due Campionati Europei Girls (argento 2017, oro 2018). Nobilio, inoltre, ha vinto il Portuguese International Ladies Amateur, ed è in lizza per l’Annika Award che è assegnato negli States alla miglior giocatrice dei college universitari.

L’ultima italiana a disputare un Major era stata, nel 2019, Lucrezia Colombotto Rosso. Era sempre lo US Open, che conquistò tramite uno dei molti tornei di qualificazione previsti, nel suo caso in terra inglese, al Buckinghamshire Golf Club. Anche se non riuscì a superare il taglio, è rimasta quella un’esperienza che ha conservato.

Foto: Federazione Italiana Golf