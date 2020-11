Ginnastica ritmica, Europei 2020: le favorite. Assenti Italia, Russia e tante big. Pronostici aperti

Sarà Kiev, capitale dell’Ucraina, a ospitare gli Europei 2020 di ginnastica ritmica, in programma dal 26 al 29 novembre. La rassegna continentale era originariamente in programma in primavera, ma l’emergenza sanitaria ha costretto gli organizzatori a rinviare l’evento. La situazione globale è comunque tutt’altro che serena e moltissime Nazioni hanno scelto di non scendere in pedana. L’Italia non si presenterà in Ucraina, niente chance di gloria per le Farfalle, per Milena Baldassarri e per Alexandra Agiurgiuculese. Rinuncia fragorosa anche da parte della Russia, che resterà a casa con la sua fortissima squadra e con le gemelle Dina e Arina Averina. Bulgaria e Bielorussia saranno assenti con le rispettive squadre, anche se saranno presenti le individualiste.

I numeri sono veramente bassi: appena 115 ginnaste impegnate (tra loro sono presenti 57 juniores), di cui appena 24 seniores e sei gruppi seniores. Il livello tecnico sarà dunque estremamente basso e non abbiamo timore a definire questi Europei di Serie B. Lo saranno sicuramente per quanto concerne i gruppi: Ucraina, Israele e Azerbaijan saliranno sul podio, visto che Estonia, Francia e Turchia non hanno grandi mezzi tecnici. I quintetti si cimenteranno sia nel concorso generale che nelle due Finali di Specialità.

A livello individuale si potrebbe vedere qualcosa in più con le israeliane Nicol Zelikman e Linoy Ashram, le bielorusse Alina Harnasko e Anastasia Salos, le bulgare Katrin Taseva e Boryana Kaleyn, le azere Arzu Jalilova e Zohra Aghamirova, le ucraine Viktoria Onoprienko e Yeva Meleschuk pronte a esprimersi al meglio sui quattro attrezzi per aggiudicarsi il titolo all-around.

Foto: Renzo Brico