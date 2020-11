VIDEO Vanessa Ferrari in grande spolvero sui 4 attrezzi: il nuovo allenamento alle parallele, Olimpiadi nel mirino

Vanessa Ferrari è tornata ad allenarsi sui quattro attrezzi, con il concreto obiettivo di qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo e poter battagliare per qualcosa di importante. La Farfalla di Orzinuovi ha ripreso in mano l’all-around dopo quattro anni, è estremamente carica e convinta dei propri mezzi, pronta per una nuova magia nella sua infinita carriera. La bresciana ha sempre in dote il suo eccezionale corpo libero, ha ripreso il doppio avvitamento al volteggio, può sempre dire la sua alla trave ed è in grandissima crescita alle parallele asimmetriche. La 30enne ha pubblicato sui suoi canali social un VIDEO del suo allenamento agli staggi e sembra proprio essere in ottima forma, pronta per un 2021 davvero importante. Di seguito le ultime immagini in palestra di Vanessa Ferrari.

VIDEO PARALLELE VANESSA FERRARI:

Foto: Lapresse