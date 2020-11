Ginnastica ritmica, Europei 2020: Israele vince l’oro con i gruppi, battuto l’Azerbaijan. Assenti Italia e Russia

A Kiev (Ucraina) si sono assegnate le prime medaglie degli Europei 2020 di ginnastica ritmica. Ricordiamo fin da subito che si tratta di una rassegna continentale di Serie B, visto che moltissime Nazioni di spicco e tantissime big hanno deciso di non prendere parte a questa competizione a causa dell’emergenza sanitaria. Italia, Russia, Bulgaria, Bielorussia, Spagna non hanno partecipato con i rispettivi gruppi: le nostre Farfalle, le Campionesse Olimpiche e del Mondo, altre compagini di riferimento nel panorama internazionale sono rimaste a casa.

Ad approfittarne è stato Israele che, dopo il 34.100 di ieri con le cinque palle, oggi ha ottenuto un perentorio 33.475 nell’esercizio misto (tre cerchi, 4 clavette) e ha così trionfato nel concorso generale col totale di 67.575. L’Azerbaijan, in testa a metà gara, oggi si è fermato al terzo posto (31.700) e si è dovuto accontentare della medaglia d’argento col totale di 66.300. A completare il podio è stata l’Ucraina padrona di casa con 63.700, sette decimi meglio dell’Estonia.

Loading...

Loading...

In pedana anche le juniores nelle qualificazioni delle varie specialità. L’ucraina Melaniia Tur ha concluso in testa alle clavette (23.800) davanti alla bielorussa Yelyzaveta Zorkina (23.550) e alla connazionale Polina Karika (23.250). Al nastro, invece, è stata invece l’israeliana Daria Atamanov (21.500) davanti alle bielorusse Dina Agisheva (21.250) e Palina Slancheuskaya (21.250). Domani spazio alle Finali di Specialità delle juniores e a quelle dei gruppi seniores.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse