Ginnastica artistica, l’Italia rinuncia agli Europei: decisione saggia sulle orme di altre big. L’evento si svolgerà?

L’Italia ha deciso di non partecipare agli Europei 2020 di ginnastica artistica. Una scelta ampiamente condivisibile vista la difficile situazione sanitaria con cui tutto il mondo sta facendo i conti. L’impennata della curva epidemica in tutto il Vecchio Continente e i vari lockdown “soft” attuati in tante Nazioni, tra cui la nostra (a breve il premier Giuseppe Conte firmerà il nuovo DPCM), obbligano a decisioni ponderate e la salute degli atleti è un bene primario da conservare. Non volare a Mersin tra poco più di un mese (9-13 dicembre per gli uomini, 17-20 dicembre per le donne) è estremamente saggio, anche perché la rassegna continentale non metterà in palio i pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 e rischia davvero di essere di bassissimo livello tecnico, visto che tanti Paesi prima dell’Italia avevano comunicato la loro rinuncia.

Prima della nostra Federginnastica si erano già mossi ufficialmente Russia, Gran Bretagna, Germania, Olanda, Belgio, Spagna, Svizzera, Portogallo, Danimarca, Norvegia, Irlanda. Chi è ancora iscritto al momento? Francia, Romania, Turchia e Ucraina sono i Paesi di riferimento, poi ci sono anche Azerbaijan, Bielorussia, Bulgaria, Ungheria, Grecia, Israele, Croazia, Serbia, Slovenia, Svezia, Armenia, Austria, ma sono realtà tutt’altro che di prima fascia nel panorama ginnico. Disputare gli Europei in questa situazione sanitaria e con soltanto questi Paesi è svilente e poco significativo, il rischio è quello di vedere una competizione di Serie D.

Si tratta dell’unico evento internazionale di questa tormentata stagione (ad eccezione di tre tappe di Coppa del Mondo disputate primo del lockdown) e sarebbe un peccato doverlo cancellare, ma ormai si è capito che il 2020 passerà alla storia come un anno di (quasi) vuoto a livello sportivo. Godiamoci gli appuntamenti nazionali (gli Assoluti nel weekend, la Final Serie di Serie A il 22 novembre) e concentriamoci sulla prossima stagione, sperando che davvero si possano disputare le Olimpiadi e si riesca a tornare piano piano alla normalità.

stefano.villa@oasport.it

Foto: Simone Ferraro/FGI