Genoa-Roma oggi, Serie A calcio: orario, tv, programma, streaming, formazioni

Nuova domenica di partite nella Serie A di calcio 2020, che tra le sfide di oggi propone quella tra Genoa e Roma, dove i giallorossi proveranno a proseguire un percorso vincente, cercando di rimontare ulteriori posizioni in classifica e dare la caccia alla Champions League.

Il match si svolgerà dunque quest’oggi, domenica 8 novembre 2020, ad iniziare dalle ore 18, presso lo Stadio Marassi del capoluogo ligure, e sarà trasmessa in diretta esclusiva in streaming su DAZN, ed in tv su DAZN1, disponibile al canale 209 del bouquet di Sky.

Loading...

Loading...

Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi

Il programma di giornata e dove vedere la partita in tv e streaming:

Domenica 8 novembre 2020

Ore 18 Genoa-Roma

Diretta tv: DAZN1

Diretta streaming: DAZN

Le probabili formazioni:

GENOA (4-3-2-1): Perin; Biraschi, Goldaniga, C Zapata, Criscito; Rovella, Badelj, Behrami; Pandev, Pjaca; Scamacca.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Kumbulla; Bruno Peres, Lo. Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

gianni.lombardi@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse