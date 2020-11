Fortitudo Bologna-Virtus Bologna oggi: orario, tv, programma, streaming Serie A basket 2020-2021

C’è chi ha già definito questo un derby che non è derby, a causa dell’assenza del pubblico alla Unipol Arena. Rimane, nonostante tutto, un’emozione che riunisce ancora una volta tutta la città di Bologna, quella che per un giorno si divide nelle sue due anime: biancoblu quella della Fortitudo, bianconera quella della Virtus.

Le due squadre vivono situazioni completamente diverse, seppur sempre con quel margine di malumore che le accompagna. La Fortitudo, infatti, è ultima dopo aver subito ogni sorta di problema tra Covid-19 e infortuni a diversi giocatori che hanno obbligato a numerosi cambiamenti. La Virtus, invece, è al momento quarta a quota 8 punti con paradosso: non ha mai perso in trasferta, ma le tre sconfitte che ha subito sono tutte arrivate alla Segafredo Arena. Le due squadre si sono già affrontate in Supercoppa, scambiandosi i successi “in trasferta” (Virtus all’Unipol Arena, Fortitudo al PalaDozza). Per Meo Sacchetti sarà il primo derby da allenatore.

Fortitudo Bologna-Virtus Bologna, incontro della nona giornata di Serie A, comincerà alle ore 18:00. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta del match, per non perdersi davvero nulla.

SERIE A 2020-2021: FORTITUDO BOLOGNA-VIRTUS BOLOGNA, PROGRAMMA

DOMENICA 22 NOVEMBRE

Ore 18:00 Fortitudo Lavoropiù Bologna-Virtus Segafredo Bologna

SERIE A 2020-2021: FORTITUDO BOLOGNA-VIRTUS BOLOGNA, STREAMING

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Credit: Ciamillo