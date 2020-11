Fabio Aru sul suo futuro: “Sto valutando, è una scelta importante. Si riparte”. Tutti i possibili scenari del Cavaliere

“Quante ne hanno dette! Ho qualche giorno per vedere cosa fare. Una scelta importante, non deve essere affrettata la decisione. Ho sempre preso del tempo quando c’era da prendere le decisioni, devo valutare tutte le situazioni. Non posso dire dove vado. Le promesse non servono in questo momento. Ora si riparte, Fabio c’è e ripartiremo”. Queste sono le parole rilasciate da Fabio Aru nel corso di una diretta Instagram con l’ex professionista Lello Ferrara. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha spezzato il silenzio dopo quasi due mesi, era dal ritiro al Tour de France che non rilasciava dichiarazioni e nel frattempo si sono fatte tantissime congetture sul suo possibile futuro.

Il ciclista sardo ha confessato che sta pensando sul da farsi, ma che non vuole prendere decisioni affrettate. Una cosa, però, è certo: Fabio Aru c’è e ha voglia di ripartire, anche se non si sa ancora cosa potrà riservargli il 2021. Il Cavaliere dei Quattro Mori è reduce da tre stagioni estremamente complicate, funestate da diversi problemi fisici e caratterizzati da risultati mai all’altezza delle aspettative. Non va ma dimenticato che il 30enne vanta due podi al Giro d’Italia (secondo nel 2015, terzo nel 2014) e il quinto posto al Tour de France 2017, quando spaventò Chris Froome e indossò la maglia gialla, vincendo anche una tappa.

Loading...

Loading...

Il vincitore della Vuelta di Spagna 2015 dovrebbe lasciare la UAE Emirates, con cui il rapporto non è mai decollato negli ultimi tre anni. Le indiscrezioni sulle possibili squadre interessate a lui per il prossimo anno sono state innumerevoli: si era parlato della Alpecin-Fenix di Mathieu van der Poel con un possibile ritorno parziale al ciclocross, si era argomentato riguardo a una possibile pista che portava alla Trek-Segafredo di Vincenzo Nibali, si era discorso sull’interessamento della Eolo-Kometa di Alberto Contador e Ivan Basso, all’orizzonte poteva esserci anche la Michelton-Scott. Tutte ipotesi che parrebbero naufragate.

L’ultima indiscrezione, lanciata da Beppe Conti durante Radiocorsa, parla di un’offerta della Gazprom, compagine russa Professional. Fabio Aru sta prendendo la decisione migliore possibile per il suo futuro, ha 30 anni e potrebbe togliersi ancora delle soddisfazioni importanti nella seconda parte di carriera se riuscirà a ritrovare la forma che pochi anni fa gli aveva permesso di essere protagonista assoluto nelle grandi corse a tappe.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo