Fabio Aru è corteggiatissimo: nuova offerta dalla Vini Zabù di Luca Scinto? Il Cavaliere cerca il rilancio

Il Ciclomercato è ormai entrato nel vivo e in questi due mesi si definiranno le rose delle squadre che saranno protagoniste nel 2021. Fabio Aru è uno dei pezzi pregiati: non rinnoverà il contratto con la UAE Emirates (salvo clamorose sorprese che appaiono altamente improbabili) e firmerà per una nuova realtà, lasciando la formazione per cui ha militato negli ultimi tre anni con risultati molto deludenti. Il Cavaliere dei Quattro Mori non vince una corsa da 1200 giorni, ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici e personali. Non ha più ritrovato il colpo di pedale dei giorni migliori, quando salì sul podio per ben due volte al Giro d’Italia e indossò la maglia gialla al Tour de France concludendo in quinta posizione.

Il 30enne ha dichiarato che sta pensando molto attentamente sul suo futuro e la scelta che prenderà sarà decisamente importante: dovrà imboccare la strada giusta se vorrà rilanciarsi e avere una seconda parte di carriera degna di nota. Si è vociferato moltissimo sul possibile futuro del sardo, con le piste che conducevano alla Alpecin di Mathieu van der Poel (con l’ipotesi di un rientro dal ciclocross, suo primo amore), alla nuova Kometa-Eolo di Alberto Contador e Ivan Basso (non avrebbero il budget a disposizione), alla Trek-Segafedo di Vincenzo Nibali, ma nessuna di queste ipotesi si è scaldata concretamente. Anche Gianni Savio ha confermato che non lo avrà nella sua Sidermec perché non ha il budget per coprire un ingaggio di quel livello.

L’offerta più concreta appare quella della Gazprom, anche se si era vociferato di due corteggiamenti da parte di realtà World Tour. Nelle ultime ore, però, è circolata una nuova voce. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Fabio Aru avrebbe ricevuto un’offerta dalla Vini Zabù-Brado-Ktm, formazione Professional che ha partecipato all’ultimo Giro d’Italia. La compagine guidata dal team manager Angelo Citracca e diretta da Luca Scinto sembra essere particolarmente interessata al Cavaliere dei Quattro Mori e punta al suo rilancio agonistico dopo alcune stagioni buie.

La dimensione sarebbe particolarmente interessante: senza particolare pressioni, prendendo parte a competizioni di secondo piano e con la possibilità di gareggiare in eventi di prima fascia grazie alle wild card, Fabio Aru potrebbe trovare la sua nuova dimensione e darebbe una mano importantissima alla Vini Zabù, che dovrà fare a meno del suo corridore esperto, ovvero quel Giovanni Visconti passato alla Bardiani-Csf-Faizanè. Ne sapremo di più nelle prossime settimane, ma è certo che il sardo continuerà a correre e non rimarrà senza sella per il 2021.

Foto: Lapresse