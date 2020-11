F2, GP Bahrein 2020: Robert Shwartzman vince la Sprint Race, settimo Mick Schumacher. Il tedesco si avvicina al titolo

E’ stato il russo Robert Shwartzman (PREMA Racing) a imporsi nella Sprint Race del GP del Bahrain, penultimo round del campionato FIA di F2. Il giovane pilota della Ferrari Driver Academy ha fatto vedere tutto il proprio talento nel corso di questa prova, mettendosi alle spalle il russo Nikita Mazepin dell’Hitech Grand Prix di 5″283 e lo svizzero Louis Delétraz di 6″472. Una gara molto combattuta soprattutto per le posizioni riguardanti il vertice della classifica generale.

Durante la gara il britannico Callum Ilott (Uni-Virtuosi), facente parte anch’egli della FDA come il vincitore e Schumi Jr., ha cercato di mettere pressione al leader della classifica generale Mick Schumacher, ma nel tentativo di superarlo ha colpito la Carlin di Jehan Daruvala: per l’indiano gara finita e l’inglese, oltre a dover riparare la vettura ai box, ha dovuto scontare un drive-through. Per Ilott 16° posto finale e distacco da Mick salito a 14 lunghezze, tenuto conto del settimo posto del tedeschino, autore di una gara accorta. A punti, infatti, sono andati anche il neozelandese Marcus Armstrong (altro pilota della Ferrari Drivers Academy), classificatosi in quarta posizione, a precedere il cinese Guanyu Zhou (Uni-Virtuosi) a 15″133, il danese Christian Lundgaard (ART Grand Prix) a 18″564, Schumacher (PREMA Racing) a 20″741 e il brasiliano Felipe Drugovich (MP Motorsport) a 23″510.

Loading...

Loading...

giandomenico.tiseo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse