F1, Vettel batte Leclerc in qualifica: tutti i precedenti stagionali. Il tedesco vuole salutare con onore

Ci si avvia alla conclusione di quest’annata in F1 e nel terzultimo round del Mondiale 2020 la musica non è affatto cambiata: Lewis Hamilton su Mercedes ha ottenuto la pole-position a precedere il compagno di squadra Valtteri Bottas e l’olandese della Red Bull Max Verstappen. Non è mai sazio l’asso nativo di Stevenage e la p.1, con record della pista di Sakhir (Bahrain) annesso, lo sta a dimostrare. Per sette volte campione del mondo si tratta della 98ma pole in carriera, la decima quest’anno e la terza in Bahrain.

Per la Ferrari situazione molto difficile. La Rossa ha concluso in undicesima e dodicesima posizione con il tedesco Sebastian Vettel e il monegasco Charles Leclerc. Un riscontro che ha confermato le preoccupazione della vigilia. La SF1000, infatti, non si presta affatto alla pista nel deserto, così esigente in termini di efficienza aerodinamica. La macchina di Maranello perde tanto in rettilineo, per via del deficit di potenza del motore, e in curva per una presenza costante di sottosterzo. In buona sostanza, un contesto molto problematico e sperare domani di fare meglio è più una speranza che una promessa.

Va detto che Vettel si è tolto la soddisfazione di concludere il time-attack per la seconda volta consecutiva davanti a Leclerc, diminuendo un po’ il passivo negli scontri diretti in qualifica, nettamente favorevole a Charles (11-4). Un segnale che il teutonico vuol lasciare la scuderia del Cavallino Rampante in maniera quantomeno dignitosa. Un saluto con onore è giusto definirlo e quanto sta avvenendo nelle ultime apparizioni, ricordando anche la splendida gara in Turchia terminata sul podio, lo sta a certificare.

I PRECEDENTI STAGIONALI TRA I DUE PILOTI DELLA FERRARI NEL 2020

Austria (Leclerc 7° – Vettel 11°)

Stiria (Leclerc 14° – Vettel 10°)

Ungheria (Leclerc 6° – Vettel 5°)

Gran Bretagna 1 (Leclerc 4° – Vettel 10°)

Gran Bretagna 2 (Leclerc 8° – Vettel 11°)

Spagna (Leclerc 9° – Vettel 11°)

Belgio (Leclerc 13° – Vettel 14°)

Italia (Leclerc 13° – Vettel 17°)

Toscana (Leclerc 5° – Vettel 14°)

Russia (Leclerc 10° – Vettel 14°)

Germania (Leclerc 4° – Vettel 11°)

Portogallo (Leclerc 4° – Vettel 15°)

Emilia-Romagna (Leclerc 7° – Vettel 14°)

Turchia (Leclerc 12° – Vettel 11°)

Bahrain (Leclerc 12° – Vettel 11°)

