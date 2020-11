F1, Lewis Hamilton insaziabile: 98ma pole position, caccia alla 95ma vittoria da Campione del Mondo

Weekend sinora praticamente perfetto da parte di Lewis Hamilton, capace di dominare le prove libere del venerdì per poi mettere assieme un giro veloce di altissimo livello proprio nel momento più importante della qualifica odierna, in Q3. Il britannico della Mercedes, laureatosi per la settima volta campione del mondo di F1 due domeniche fa in Turchia con tre gare di anticipo, è stato in grado di non abbassare la guardia e di aggiornare il suo personalissimo libro dei record. Quest’oggi Lewis ha stabilito il nuovo record del circuito di Sakhir, fermando il cronometro in 1’27″264 e rifilando quasi tre decimi al compagno di squadra Valtteri Bottas a parità di mezzo e di condizioni.

Il fuoriclasse nativo di Stevenage si è portato così a quota 98 pole position in carriera, di cui 10 nel 2020, mettendo nel mirino la tripla cifra di partenze al palo già in questo finale di campionato. Ci sono ancora due qualifiche a disposizione fino al termine della stagione, in programma sull’inedito tracciato in formato endurance di Sakhir e ad Abu Dhabi per il consueto appuntamento di chiusura del Mondiale, perciò sarà necessario effettuare percorso netto sul giro secco per concludere questa annata da sogno in cifra tonda di pole complessive. Domani il n.44 della Mercedes partirà coi favori del pronostico per andare a caccia della 95ma vittoria in F1, ma dovrà vedersela con l’altra W11 di Bottas e soprattutto con la Red Bull di un minaccioso Max Verstappen.

Hamilton sembra apparentemente inattaccabile in Bahrain questo fine settimana, tuttavia la domenica può sempre regalare sorprese e colpi di scena soprattutto in partenza. Il primo giro rappresenterà uno snodo cruciale per l’andamento della corsa nelle posizioni di vertice, con Verstappen che proverà il tutto per tutto allo start dal lato pulito in modo da passare almeno una delle due Frecce Nere. Il leader iridato, già vincitore di 10 gare in stagione, dovrà quindi difendersi alla staccata di curva 1 per poi impostare con maggiore tranquillità il suo Gran Premio nel tentativo di raggiungere il quinto successo consecutivo (non è poi così lontano il record di 9 GP vinti di seguito detenuto da Sebastian Vettel).

Foto: Lapresse