F1, Valtteri Bottas: “Voglio vincere le tre gare restanti per arrivare secondo nel Mondiale 2020”

Da domani prenderà il via il terzultimo round del Mondiale 2020 di F1. In Bahrain ci si giocherà il successo di tappa, come si suol dire in ambito ciclistico. Sì, perché i due titoli iridati sono già stati assegnati al britannico Lewis Hamilton e alla Mercedes. Da questo punto di vista, Lewis cercherà di centrare il 95° successo in carriera, dando seguito ai propri primati.

Dovrà reagire, invece, il finlandese Valtteri Bottas. Troppo brutta per essere vera la prestazione del finlandese della Mercedes in Turchia: 14° e doppiato dal team-mate. Tanti errori nel corso di quella gara, enfatizzati dalla vittoria di Lewis da vero campione. E’ chiaro che Valtteri ha dovuto fare i conti con una W11 resa difficile da guidare per un problema tecnico, stando a quanto riferito nel post gara, ma è altrettanto evidente che la serie di “imprecisioni” è conseguenza anche di uno status mentale non propriamente lucido. Pertanto, a Sakhir, le chance per rifarsi ci sono tutte su di un tracciato che potrebbe sorridergli in termini di stile di guida: “Punto a vincere le tre gare restanti per arrivare secondo nel campionato e chiudere nel migliore dei modi l’annata“, le poche parole su Sky Sport di Valtteri.

