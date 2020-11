F1, UFFICIALE: dal 2021 si disputerà il GP dell’Arabia Saudita, in notturna, a Jeddah

La notizia era già nell’aria da diverso tempo, ma ora è arrivata l’ufficialità: il Mondiale 2021 di F1 vivrà anche l’appuntamento del neonato Gran Premio dell’Arabia Saudita. La gara, che si disputerà a novembre del prossimo anno, si svolgerà nella città di Jeddah ed avrà la caratteristica di prendere scena sotto le luci dei riflettori del tracciato cittadino della località saudita, che si appoggia sulle rive del Mar Rosso. Con l’inserimento dell’Arabia Saudita, quindi, sale a quota 33 il numero delle Nazioni che hanno ospitato almeno una gara di F1 nella sua lunga storia. Il tracciato sarà allestito all’interno della città di Jeddah, ma non è ancora stato completamente disegnato in maniera definitiva.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto all’Arabia Saudita in F1 per la stagione 2021 e accogliamo con favore il loro annuncio a seguito delle speculazioni degli ultimi giorni – le parole di Chase Carey, Presidente e CEO della F1 nel comunicato ufficiale -. Parliamo di un Paese che sta rapidamente diventando un centro di grande rilevanza per lo sport e l’intrattenimento, con molti eventi importanti che si sono svolti negli ultimi anni e, per questo motivo, siamo molto lieti che la F1 vi correrà dalla prossima stagione. La regione è fondamentale per noi, con il 70% della popolazione sotto i 30 anni, siamo felici di poter raggiungere nuovi fan. Pubblicheremo il calendario provvisorio completo per il 2021 nel corso delle prossime settimane e, successivamente, sarà sottoposto all’approvazione del World Motor Sport Council”.

Il calendario della massima categoria del motorsport, dunque, aggiunge un altro tassello al suo già ricco programma. La speranza di tutti, ovviamente, è che si possa disputare tutto nella maniera più regolare possibile, dopo un 2020 nel quale, per colpa della pandemia, tutto è stato ampiamente rivoluzionato. Se, come si spera, tutto tornerà alla normalità, la stagione prenderà il via a marzo con il consueto appuntamento inaugurale del Gran Premio d’Australia, per un’annata che dovrebbe prevedere 23 appuntamenti totali e, come annunciato oggi, anche la nuova tappa dell’Arabia Saudita, che si andrà ad inserire nella trasferta mediorientale conclusiva, prima del gran finale di Abu Dhabi. Il progetto di Liberty Media di portare il Mondiale di F1 a 25 gare, quindi, sta sempre più prendendo forma.

BREAKING: F1 adds Saudi Arabian Grand Prix night race for 2021#SaudiArabianGP @SaudiArabianGP pic.twitter.com/AW6Dy8qIs2 — Formula 1 (@F1) November 5, 2020

The 33rd country to host a round of the Formula 1 world championship All you need to know about the #SaudiArabianGP ⬇️@SaudiArabianGP https://t.co/MkDMdzSVKm — Formula 1 (@F1) November 5, 2020





alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Foto: Lapresse