F1, Toto Wolff: “Non escludo nulla sul futuro di Lewis Hamilton, dopo il titolo ne parleremo senza fretta”

Il Gran Premio dell’Emilia Romagna, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2020, ha regalato poche emozioni in pista, ma molte fuori da essa, specialmente al termine della domenica di Imola. Le dichiarazioni di Lewis Hamilton, dopotutto, sono esplose come una vera e propria “bomba” nel paddock della pista romagnola e hanno avuta una eco importante in tutto il mondo, come era inevitabile. “Sono qui da molto tempo e al momento non so nemmeno dire se ci sarò l’anno prossimo – ha ammesso il nativo di Stevenage – Quindi la decisione di Toto Wolff non mi preoccupa. Personalmente mi sento benissimo, sono molto forte e credo che possa andare avanti ancora per un bel po’. Mi piacerebbe esserci anche in futuro ma non ci sono garanzie. Aspettiamo e vediamo”.

A questo punto non poteva che arrivare puntuale la risposta proprio di Toto Wolff, che prova a rimettere nella giusta posizione i tasselli di un puzzle davvero peculiare. Tutto sembra portare verso l’apposizione dell’ultimo pezzettino al quadro completo, ma questa mossa continua a tardare. Siamo ormai arrivati a novembre e il tanto atteso nero su bianco per i due pilastri del team di Brackley non è ancora stato messo. “Penso che tutto potrebbe accadere per quel che riguarda il futuro di Lewis – ammette il team principal delle Frecce nere a Marca – spero ovviamente che tutto sia risolto a livello di rinnovo di contratto quando il titolo sarà deciso. Vedremo se questo passo avverrà con il Gran Premio di Turchia tra due settimane”.

Dal suo punto di vista, invece, il dirigente di origine austriaca sottolinea: “Preferirei passare ad un ruolo meno in prima linea all’interno della squadra”. Un cambiamento che chiuderebbe la coppia d’oro di questa era della Formula Uno, Wolff-Hamilton, con la possibilità che sia Ola Kallenius, presidente di Daimbler, ad assumere il ruolo di Toto. In questo modo il rinnovo del campione inglese potrebbe essere più o meno complicato? Non è ancora dato a sapersi quale potrebbe essere lo scenario, ma si parla comunque di un possibile accordo attorno ai 45 milioni di euro a stagione. Le possibilità che il (quasi) sette volte campione del mondo si ritiri dalla Formula Uno le lascia aperte lo stesso Wolff: “Non posso escludere niente. Mi identifico completamente con il suo sentimento, ovvero cercare di capire tante cose e quello che è più importante per te, dentro e fuori le piste. Non sarei stupito se un giorno, come fece Niki Lauda negli anni ’70, Lewis si svegliasse e dicesse “non mi sto divertendo più”, prendendo poi altre decisioni”.

Ad ogni modo non sembra che Wolff stia già cercando un sostituto, che potrebbe essere George Russell, come la suggestione Max Verstappen. “Quando il campionato sarà deciso a quel punto ci siederemo al tavolo e inizieremo a discutere sul da farsi. Avremo diversi mesi a disposizione prima del via della stagione in Australia, per cui non c’è fretta“.

Foto: Lapresse