F1, Toto Wolff: “Niente teste di c…. nella nostra squadra”

Non ci sono dubbi che uno dei segreti della Mercedes sia la compattezza della propria squadra. Oltre a esserci, ovviamente, un personale altamente qualificato, l’idea è quella di una scuderia in cui tutti remano dalla stessa parte, non mettendo mai davanti il proprio ego rispetto al valore del collettivo.

Una mentalità inculcata dal Team Principal Toto Wolff, che ha avuto e sta avendo risultati notevolissimi in F1, come dimostrato dai sette titoli del team di Brackley, dominante a dir poco nell’era dei motori ibridi. Un aspetto sottolineato dal manager austriaco in un’intervista concessa a f1i.com nella quale sono emersi particolari sul modo in cui prediliga concepire il rapporto coi membri della squadra: “Ho un vero interesse per le persone che compongono il nostro team. Mi piace passare molto tempo con loro, capire le loro preoccupazioni e anche cosa li motiva e li sfida. Ci prendiamo cura l’uno dell’altro e penso che questo si stia facendo sentire. È un ambiente sicuro, non ci incolpiamo a vicenda“, ha rivelato Wolff.

Un contesto qualificato, quindi, in cui si cerca sempre un confronto per prevenire qualunque screzio: “È molto importante la diversità di opinioni, ma non porta mai a una situazione in cui litighiamo l’uno con l’altro. Abbiamo una psicologa dello sport nella squadra che si chiama Ceri Evans ed è anche la psicologa dello sport per gli All Blacks. “Uno dei motti degli All Blacks è ‘Niente teste di c…!’ E abbiamo portato questa filosofia anche da noi“.

