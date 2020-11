F1 su TV8, programma GP Turchia 2020: orari gratis e in chiaro, programma differite

Nel fine settimana torneremo la Formula Uno farà il suo ritorno in Turchia dopo nove anni di assenza. La massima categoria automobilistica sarà infatti impegnata all’Istanbul Park, dove si è corso tra il 2005 e il 2011, per il quart’ultimo appuntamento stagionale. La prova non era inserita nel calendario originale, ma gli stravolgimenti legati alla pandemia di Covid-19 hanno permesso all’autodromo anatolico di avere la possibilità di organizzare un GP dopo quasi un decennio.

La gara, peraltro, potrebbe essere decisiva per l’assegnazione del titolo iridato. Infatti Lewis Hamilton gode di 85 punti di vantaggio sul compagno di squadra Valtteri Bottas e, di conseguenza avrà l’opportunità di laurearsi Campione del Mondo già domenica. L’evento si verificherà nel caso il britannico mantenga almeno 78 lunghezze di margine sul finlandese al termine del GP. Dunque, il trentacinquenne inglese si appresta a festeggiare la sua settima corona iridata, un traguardo in passato raggiunto solo da Michael Schumacher.

Loading...

Loading...

La Ferrari, in passato dominante sulle curve dell’Istanbul Park, sta invece cercando di chiudere dignitosamente una stagione molto complicata. Charles Leclerc è quinto in campionato, in piena bagarre con Daniel Ricciardo e Sergio Perez per il quarto posto. Nella classifica costruttori, invece, la Scuderia di Maranello rischia seriamente di chiudere fuori dalle prime cinque posizioni, evento che non si verifica dal 1980.

Come seguire la gara che potrebbe consegnare matematicamente il Mondiale 2020 a Lewis Hamilton con tre Gran Premi d’anticipo?

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio di Turchia sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207).

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà la differita delle qualifiche e della gara.

STREAMING – Il GP di Turchia potrà essere eguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NowTV.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alla gara.

LA PROGRAMMAZIONE DI TV8 (8 DT, 121 SKY)

SABATO 14 NOVEMBRE

Ore 14.00 – Qualifiche (Differita)

DOMENICA 15 NOVEMBRE

Ore 12.00 – Gara (Differita)

LA PROGRAMMAZIONE DI SKYSPORT F1 (207 SKY, DIRETTA INTEGRALE)

VENERDÌ 13 NOVEMBRE

09.00-10.30 Prove Libere 1

13.00-14.00 Prove Libere 2

SABATO 14 NOVEMBRE

10.00-11.00 Prove Libere 3

13.00-14.00 QUALIFICHE

DOMENICA 15 NOVEMBRE

11.10 GARA

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI FORMULA 1

paone_francesco[at]yahoo.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: La Presse