F1 su TV8, GP Bahrain 2020: orario qualifiche, programma, streaming in chiaro

Mancano ormai poche ore al via della terzultima qualifica dell’anno in Formula 1, valevole per il Gran Premio del Bahrain 2020. Fari puntati sul circuito di Sakhir con Mercedes che proverà a monopolizzare la prima fila in griglia, anche se Max Verstappen proverà a spingere la sua Red Bull al massimo per insidiare le due Frecce Nere di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Grandissimo equilibrio nella lotta per entrare in seconda fila, alle spalle dei big three, con diversi team racchiusi in pochi decimi a caccia del quarto posto nelle prove ufficiali. Ferrari non è apparsa molto brillante nelle libere del venerdì, perciò dovrà salire di colpi per entrare in Q3 e poi per attaccare le prime tre file con Charles Leclerc e Sebastian Vettel.

Le qualifiche del Gran Premio del Bahrain 2020, valido come quindicesimo round stagionale del Mondiale di Formula 1, verranno trasmesse in differita su TV8 in chiaro a partire dalle ore 18.30. Sarà inoltre possibile seguire le qualifiche in diretta tv su Sky Sport F1 ed in diretta streaming su Sky Go e NowTV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un attimo della lotta per la quindicesima pole dell’anno. Di seguito la programmazione televisiva delle qualifiche del GP Bahrain 2020 di Formula 1:

PROGRAMMA QUALIFICHE GP BAHRAIN F1 2020

La programmazione in differita di TV8/HD

Sabato 28 novembre

ore 18.30, F1, Qualifiche, differita

La programmazione di Sky Sport F1/HD

Sabato 28 novembre

ore 10.10-11.15, F2, Gara 1, diretta

ore 12.00-13.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 15.00, F1, Qualifiche, diretta

Foto: Lapresse