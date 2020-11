F1, Sebastian Vettel: “Il rapporto tra me e la Ferrari non è più una grande storia d’amore, Schumacher il migliore di tutti”

Il tedesco Sebastian Vettel, reduce dal primo podio stagionale nel GP di Turchia del Mondiale 2020 di F1, si avvia a concludere questa stagione ricca di problematiche con la Ferrari. Il teutonico, al di là dell’ottima prova a Istanbul, è stato autore di un’annata non certo da incorniciare per via delle gravi criticità riguardanti la SF1000 dal punto di vista tecnico, contrariamente al compagno di team Charles Leclerc in grado di portare al limite una vettura di base sbagliata.

“La situazione non è delle più facili: il rapporto tra me e il team è un po’ congelato, non è più la grande storia d’amore”, le parole al settimanale di Amburgo, Zeit, di Seb, che descrivono in maniera piuttosto chiaro il contesto interno alla scuderia di Maranello. Da questo punto di vista, Vettel guarda alla prossima avventura in Aston Martin (nel 2021) con grande fiducia: “Credo che il nuovo progetto offra molte opportunità. È chiaro che questo non accadrà dall’oggi al domani. Ma credo in uno stato d’animo completamente diverso, un obiettivo diverso, per portare avanti la squadra. Ho 33 anni e non voglio guidare ancora a 40. Quindi la mia carriera durerà ancora un lasso di tempo compreso tra tre e sette anni”.

Inevitabile parlare del discorso “record di vittorie nei singoli GP e Mondiali”. Come è noto, Lewis Hamilton ha scalzato Michael Schumacher nel primato sulle singole corse conquistate ed ha eguagliato il tedesco sui sigilli iridati (sette). Le chiacchiere, quindi, su chi sia il più grande sono insistenti e Sebastian ha dato la sua versione: “Credo sia Schumacher il migliore perché ha alzato l’asticella a una sorta di livello extra. Non ho mai visto un talento e un carisma tale in nessun altro”.

