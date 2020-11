F1, Mondiale 2021: il GP Vietnam potrebbe non esserci nella prossima stagione. Accuse di corruzione nell’organizzazione

Il calendario del Mondiale 2021 di F1 inizia a definirsi e alcune indiscrezioni circolano a tal proposito. Nel programma non dovrebbe esserci il GP di Vietnam. La F1 avrebbe dovuto dare lustro all’appuntamento asiatico per la prima volta quest’anno, ma il Coronavirus ha cambiato i piani. Stando a quanto riferisce la BBC, la prova di Hanoi non ci sarà l’anno venturo e questa decisione si giustificherebbe per via delle accuse di corruzione rivolte a un membro chiave del comitato organizzativo. RaceFans.net, da questo punto di vista, riporta che sia il presidente dell’organizzazione Nguyen Duc Chung a dover rispondere di ciò.

Pertanto la data del 25 aprile, riferimento originario scelto per il fine settimana vietnamita, sarà lasciata vuota nel calendario. Tra le piste che potrebbero essere considerate di riserva, in questo senso, ci sono Istanbul, Imola, Portimao, Hockenheim e il Nurburgring. Qualora si dovesse scegliere di non rimpiazzare il weekend di Hanoi, dovrebbero essere 22 le gare da disputare. In questo quadro i GP in Brasile e in Spagna potrebbero esserci.

Loading...

Loading...

CALENDARIO F1 2021 PROVVISORIO

21 marzo: Australia

28 marzo: Bahrein

11 aprile: Cina

25 aprile: da stabilire

9 maggio: Spagna

23 maggio: Monaco

6 giugno: Azerbaijan

13 giugno: Canada

27 giugno: Francia

4 luglio: Austria

18 luglio: Gran Bretagna

1° agosto: Ungheria

29 agosto: Belgio

5 settembre: Olanda

12 settembre: Italia

26 settembre: Russia

3 ottobre: Singapore

10 ottobre: Giappone

24 ottobre: USA

31 ottobre: Messico

14 novembre: Brasile

28 novembre: Arabia Saudita

5 dicembre: Abu Dhabi

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DELLA F1

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse