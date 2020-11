F1, Lewis Hamilton e un contratto destinato a rinnovarsi in Mercedes. La durata è il vero punto di domanda

Il Circus della F1 guarda con crescente attesa al GP di Turchia, sede del prossimo round iridato (13-15 novembre). Sul circuito di Istanbul il britannico della Mercedes Lewis Hamilton ha concrete chance per far suo il titolo mondiale e per lui sarebbe il settimo in carriera. Un numero significativo, che va ad eguagliare il primato del tedesco Michael Schumacher.

Lewis, da questo punto di vista, ha tutto per continuare il suo incedere, entrando ancor di più nella storia di questo sport. Il feeling con la W11 è tale infatti che solo qualcosa di altamente imprevedibile potrà rovinargli la festa. Tuttavia, in questi ultimi giorni, più che le sorti del campionato sono le decisioni di Hamilton a tenere banco. Come è noto, infatti, l’asso nativo di Stevenage ancora non ha posto la sua firma sul rinnovo di contratto con la Stella a tre punte e alcune dichiarazioni dopo il successo nel GP dell’Emilia-Romagna hanno un po’ fatto pensare: “Non c’è nessuna garanzia che io sia in F1 l’anno prossimo. Ci sono un sacco di cose che mi divertono al di fuori delle corse, il tempo dirà che cosa farò“.

Frasi sibilline, che non assicurano quindi sulla sua presenza l’anno prossimo. Tuttavia, è probabile che questa posizione sia pretattica per tirare un po’ la corda nella trattativa in corso con Mercedes. Il britannico guadagna 45 milioni di dollari a stagione e con la crisi economica causata dal Covid sono cifre importanti anche per un colosso come la Stella a tre punte. Vedremo a questo punto quali decisioni arriveranno da Stoccarda, dove il presidente Ola Källenius ha confermato più volte che la Mercedes continuerà in F1 anche nel 2022, la stagione del cambio di regole. Ma ci sarà anche Hamilton? Il punto di domanda vero, più che sulla presenza o meno di LH44 nel 2021, si riferisce proprio alla durata del suo rinnovo di contratto visto che parliamo di un classe ’85.

Foto: LaPresse