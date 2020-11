F1, Mick Schumacher guiderà la Haas il 15 dicembre? Si attende solo l’annuncio

Questione di giorni e avremo l’ufficialità della notizia: Mick Schumacher guiderà la Haas il 15 dicembre con cui dovrebbe correre il prossimo anno in F1. L’occasione è quella dei test di Abu Dhabi riservati ai giovani piloti.

Il figlio del grande Michael, infatti, dovrebbe avere questa grande opportunità, senza dimenticare il suo obiettivo di centrare il titolo iridato in F2. Il tedesco si gioca il successo finale sul circuito in Bahrein nel weekend del 27-29 novembre e del 4-6 dicembre: Schumi Jr. comanda la classifica generale con 191 punti, contro i i 169 di Callum Illot, anch’egli facente parte come Mick della Ferrari Driver Academy e prossimo a testare l’Alfa Romeo.

Loading...

Loading...

Giova ricordare che l’Alfa avrebbe potuto essere la macchina con cui esordire per quanto concerne il tedeschino, ricordando quanto avvenuto al Nurburgring (Germania). L’arrivo della pioggia e condizioni atmosferiche molto difficili portarono alla cancellazione della prima giornata di prove libere, impedendo al teutonico di girare.

Foto: LaPresse