F1, Max Verstappen: “In generale è stato un venerdì soddisfacente, le Mercedes comunque sono più veloci”

Venerdì complessivamente positivo in casa Red Bull per Max Verstappen, autore del secondo miglior tempo di giornata al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Bahrain 2020, quindicesimo e terzultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il pilota olandese, dopo una FP1 opaca, è salito di colpi col calare della sera sotto i riflettori del circuito di Sakhir mettendo in evidenza un ritmo molto competitivo ed un’ottima velocità anche sul giro secco specialmente con gomma media.

“Nella prima sessione non abbiamo girato molto – commenta Verstappen (fonte: Motorsport.com) – Abbiamo voluto provare qualche novità sulla vettura ma non ha funzionato come volevamo. Ho percorso pochi giri. La seconda sessione è andata meglio. Ovviamente ci sono ancora degli aspetti da migliorare, ma in generale si può dire che è stato un venerdì soddisfacente. Le Mercedes sono chiaramente le vetture più veloci, non credo sia una sorpresa. Noi siamo concentrati nel trovare il miglior bilanciamento sulla vettura. Poi penseremmo alla gara perché la chiave sarà la gestione delle gomme. Sarà davvero una sfida. Ci sono molti aspetti sui quali concentrarsi in vista delle qualifiche, ma ovviamente dobbiamo lavorare anche sulla gara per evitare di essere troppo aggressivi all’avantreno”.

Foto: Lapresse