F1, GP Bahrain 2020: Mercedes dominante e nuovo trionfo annunciato per Hamilton? Il britannico punta al 95° centro

Tutto come previsto. Lewis Hamilton e la Mercedes hanno concluso in vetta alle prove libere questo day-1 del weekend in Bahrain, sede del terzultimo round del Mondiale 2020 di F1. Il britannico, con la sua W11, ha dato un saggio del proprio feeling con la monoposto di Brackley facendo capire che la fame di vittoria c’è sempre, nonostante il settimo titolo già in cassaforte.

Lewis è sempre Lewis, probabilmente anche motivato dalle chiacchiere dei rivali e dei competitors che, parlando dei suoi risultati, sottolineano sempre le qualità della sua macchina e poco di chi la guida. Di fatto, la differenza tra il britannico e il suo team-mate Valtteri Bottas è stata a tratti imbarazzante in gara e pare chiaro che non serva solo un mezzo assai performante per essere davanti a tutti a dominare la scena con grande continuità.

Loading...

Loading...

Oggi, un primo segnale è arrivato e a quanto pare l’asso nativo di Stevanage ha nel mirino il suo 95° centro in carriera, andando ancor di più a rafforzare il primato nel numero di vittorie nei singoli GP, che lo qualifica a maggior ragione come il pilota più vincente di tutti i tempi. In questo contesto, si ha la sensazione che il connubio tra LH44 e la Stella a tre punte sia tale che qualunque cosa riesca sempre nel modo giusto.

Certo, se si guarda al discorso contrattuale, un rinnovo ancora non c’è, ma appare chiaro che sia solo questione di tempo e di denaro prima della firma. La vera domanda, magari, riguarda la scadenza con cui il britannico prolungherà il proprio rapporto con la scuderia anglo-tedesca. Non resta che attendere

giandomenico.tiseo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse