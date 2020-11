F1, Max Verstappen: “I limiti imposti allo sviluppo non ci permetteranno di essere una minaccia per Mercedes nel 2021”

Max Verstappen dovrà rimandare perlomeno al 2021 l’appuntamento con il suo primo titolo iridato in Formula 1, alla luce del distacco accumulato (120 punti) dall’attuale leader del Mondiale Lewis Hamilton quando mancano solo quattro round al termine della stagione. Il talentuoso olandese della Red Bull è già aritmeticamente fuori dalla lotta per il campionato, nonostante un’annata estremamente positiva in termini di prestazioni in pista, perciò dovrà attendere un’altra stagione per poter raggiungere il grande obiettivo che ancora manca al suo palmares. “Ad inizio stagione abbiamo avuto dei problemi a livello di bilanciamento e di stabilità, i quali erano imprevedibili. Adesso la vettura è decisamente più guidabile”, ha spiegato la prima guida Red Bull a proposito della macchina di quest’anno.

“I limiti imposti allo sviluppo secondo me non ci permetteranno di essere una minaccia per la Mercedes nel 2021 – ha detto il pilota olandese nel corso di un’intervista al sito ufficiale della Formula 1 – Qualcuno all’interno del team magari avrà un parere diverso dal mio, ma io preferisco essere realistico. Forse saremo un po’ più veloci rispetto a questo 2020, ma sarà difficile battere le Mercedes. Il prossimo anno sarà sostanzialmente un’estensione di questa stagione. Abbiamo intenzione di dare il massimo a livello di sviluppo della vettura da qui alla fine di quest’annata e la vettura di Abu Dhabi sarà quella che esordirà a Melbourne nel 2021, sempre che sia l’Australia il primo appuntamento in calendario”.

Loading...

Loading...

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse