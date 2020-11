F1, Max Verstappen: “Ho studiato la pista con i videogames. Mi piace e la curva 8 sarà fantastica”

Max Verstappen si appresta ad affrontare un finale di stagione 2020 privo di grandi obiettivi. L’olandese della Red Bull è matematicamente fuori gioco dalla corsa al titolo iridato e le possibilità di strappare il platonico ruolo di vice-campione a Valtteri Bottas appaiono piuttosto risicate, poiché il finlandese della Mercedes gode di 35 punti di vantaggio sul ventitreenne del Limburgo. Per Mighty Max, che quest’anno non ha conosciuto mezze misure, in quanto o è arrivato sul podio o si è ritirato, si annuncia una fine di 2020 da vivere alla giornata. Ecco quanto ha dichiarato durante la conferenza stampa antecedente al GP di Turchia.

Innanzitutto è stato chiesto a Verstappen se è stata appurata la causa dell’esplosione dello pneumatico posteriore, che lo ha costretto al ritiro a Imola: “Non lo sappiamo. Abbiamo guardato molte registrazioni video, ma non siamo riusciti a capire se effettivamente un detrito abbia danneggiato la gomma. Al tempo stesso, la Pirelli non ci ha detto nulla, quindi al momento quanto accaduto a Imola resta un mistero. È un vero peccato, perché ho dovuto rinunciare a un secondo posto ormai acquisito. Era evidente che Valtteri avesse qualche problema, altrimenti non sarei mai riuscito a superarlo. Però quanto mi è accaduto fa parte delle corse e non ho motivo di farne un dramma”.

Archiviata Imola, quali sono le aspettative per il Gran Premio di Turchia? “La pista mi piace parecchio, ci ho girato molto con i videogame! In particolare penso che la curva 8 sarà fantastica, perché bisognerà essere capaci di gestire una serie di forze centrifughe che ci metteranno a dura prova. Tuttavia non userò supporti per il collo. L’ho fatto una volta sola nella mia vita, in occasione del mio primo test di Formula 3. Quando mi ha visto, mio padre mi ha riso dietro per una settimana. Da quel momento ho deciso di non usare più aiuti per il collo, preferisco che la testa mi cada!”

Infine, si è parlato del suo stranissimo rendimento del 2020, durante il quale ha ottenuto nove podi e quattro ritiri. Cos’ha da dire Verstappen in merito a questa situazione? “Sicuramente non sono molto contento quando mi ritiro! Il punto è che la Mercedes è dominante e, di solito, il terzo posto è il miglior risultato ottenibile. Noi siamo riusciti a raccoglierlo parecchie volte, anzi a volte siamo anche arrivati secondi e abbiamo anche vinto una gara. Quindi non posso certo lamentarmi della mia stagione. Mi sono detto di non voler vivere nella frustrazione, quindi perché devo arrabbiarmi se non vinco? Ciò che conta, per me, è ottenere il massimo con questa vettura e spesso ci riesco. Questo mi basta per essere soddisfatto”.

Foto: La Presse