F1, Max Verstappen: “Abbiamo bisogno di gare più interessanti, difficile seguire le altre vetture da vicino”

Il Mondiale di F1 nel prossimo weekend tornerà in scena in Bahrein per il terzultimo round del campionato. I verdetti sono stati emessi, premianti il britannico Lewis Hamilton e la Mercedes, e in queste ultime gare si correrà essenzialmente per imporsi nelle singole gare, dal momento l’iride è stato già assegnato.

Gli avversari delle Frecce Nere non possono che essere preoccupati pensando al futuro, visto che i regolamenti cambieranno molto poco nel 2021 e la conferma dello status quo è lo scenario più probabile l’anno venturo. Una categoria, quindi, che rischia di regalare poco in termini di agonismo e di spettacolo. A sottolineare questo aspetto è stato Max Verstappen che, come riportato su Motorsport.com, ritiene che si debba lavorare molto sulla tecnologia delle monoposto per far sì che le corse diventino più eccitanti.

“Abbiamo bisogno che le gare in F1 siano più interessanti e che i piloti siano in grado di seguire le altre vetture più da vicino e non che le qualifiche siano il fattore decisivo durante un weekend di gara come lo sono adesso. Basta dare uno sguardo alla MotoGP, ad esempio. Anche se ti qualifichi 10°, puoi comunque vincere la gara. Questo difficilmente accade in Formula 1, solo perché è così difficile seguire le altre vetture nella maggior parte dei nostri circuiti“, le parole di Max.

C’è da dire che gli espedienti per favorire i sorpassi non mancano, viene in mente l’uso dell’ala mobile. Tuttavia, a detta dell’olandese della Red Bull, bisogna pensare a delle macchine che possano risentire meno dal punto di vista aerodinamico quando sono in scia.

Foto: LaPresse