F1, Mattia Binotto: “Non c’è posto per tutti i nostri piloti junior in F1, decideremo nelle prossime due settimane”

Il Mondiale 2020 di Formula Uno si appresta ad affrontare le ultime quattro tappe della stagione, ma con un titolo iridato ormai saldamente nelle mani di Lewis Hamilton resta da capire invece la composizione definitiva della griglia in vista della prossima annata. Una delle grandi incognite resta la line-up del Team Haas, dopo la mancata conferma degli attuali piloti Kevin Magnussen e Romain Grosjean, con diversi giovani piloti di Formula 2 diretti interessati per i due sedili vacanti.

Nelle ultime settimane è emersa l’ipotesi di una nuova coppia formata dai rookie Nikita Mazepin e Mick Schumacher, entrambi impegnati nel Mondiale di Formula 2, tuttavia nulla è ancora deciso. Fari puntati sulla Ferrari, che dovrà scegliere chi promuovere in F1 (probabilmente proprio in Haas) tra i propri giovani della Driver Academy in lotta per il campionato nella serie cadetta: “Non credo che aspetteremo l’ultima gara in Bahrain o ad Abu Dhabi. Penso decideremo entro le prossime due settimane – ha detto il team principal Mattia Binotto (fonte: Corriere dello Sport) – Come abbiamo detto, non c’è posto per tutti. Penso che stiano facendo tutti bene in questo momento. Devono finire la stagione, sono tutti concentrati sulla prossima gara in Bahrain e sul campionato, che per loro è molto importante”.

Foto: Lapresse