F1, Mario Isola: “Sfida più interessante per le gomme rappresentata dal GP di Sakhir, su un tracciato molto diverso rispetto a tutti gli altri”

Mancano ormai due giorni al via dell’ultimo trittico di gare stagionale del Mondiale di Formula Uno 2020, che si appresta a disputare in Asia tra Bahrain e Abu Dhabi gli ultimi tre round del campionato. Si parte questo weekend con il Gran Premio del Bahrain, in programma sul consueto tracciato di Manama, mentre sette giorni più tardi si tornerà a gareggiare sullo stesso circuito (per il GP di Sakhir) ma con un lay-out differente ed inedito per il circus. Si profila dunque una grande sfida per piloti e team, che dovranno interpretare nel migliore dei modi entrambi i tracciati in modo da trovare un assetto all’altezza della situazione.

Grande incognita legata anche alle gomme, specialmente in vista del secondo weekend di gara. Mario Isola, responsabile F1 della Pirelli, ha fatto il punto della situazione sulla scelta delle mescole per i due round del Bahrain: “In questi due weekend consecutivi in Bahrain potremo sperimentare qualcosa di completamente diverso. La sfida più interessante sarà forse rappresentata dal Gran Premio di Sakhir, dato che il tracciato è completamente diverso rispetto a tutti quelli dove abbiamo corso finora, anche se metà layout è in comune con quello tradizionale“.

“Sebbene vi siano già alcuni dati disponibili dalle simulazioni, dovremo attendere quelli reali per comprendere realmente i livelli di usura e degrado dei pneumatici, e quindi la strategia – prosegue Isola – Inoltre, quest’anno la nomination è più morbida di uno step rispetto allo scorso anno, con maggiori opportunità in termini di strategie. Durante il primo fine settimana, il venerdì tutti i piloti proveranno i pneumatici 2021 in mescola C3, con un vero e proprio assaggio della specifica 2021. Torna in pista anche la Formula 2, con due diverse nomination in due weekend consecutivi nei quali si deciderà il titolo 2020“.

