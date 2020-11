F1, la griglia di partenza di oggi, GP Turchia 2020: Charles Leclerc parte più avanti dopo le penalizzazioni

Il Gran Premio di Turchia partirà quest’oggi con una sorpresa davvero importante: sotto la pioggia, infatti, la pole position è andata a Lance Stroll. Il canadese della Racing Point è riuscito a spezzare il dominio, che durava da molti anni, del trio Mercedes-Ferrari-Red Bull per portare a casa il miglior tempo in qualifica.

Le due vetture rosa, peraltro, si troveranno una in fila all’altra, dal momento che dopo Stroll primo c’è Sergio Perez terzo, e lo stesso accadrà per la Red Bull, con Max Verstappen secondo e Alexander Albon quarto. Per Lewis Hamilton c’è la sesta posizione, in mezzo alle due Renault di Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon, mentre il suo compagno di squadra Valtteri Bottas è nono, dietro anche al finlandese (e suo connazionale) più longevo della storia della F1, Kimi Raikkonen.

Undicesima e dodicesima le due Ferrari, con Sebastian Vettel e Charles Leclerc preceduti anche da Antonio Giovinazzi, decimo con l’altra Alfa Romeo. I due ferraristi in realtà avevano fatto segnare il dodicesimo e quattordicesimo tempo, ma le penalizzazioni in cui sono incorsi Lando Norris (da 11° a 16°) e Carlos Sainz (da 13° a 15°, “scalando” peraltro un posto di penalità rispetto all’effettiva sanzione) li hanno fatti avanzare in griglia.

GRIGLIA DI PARTENZA GP TURCHIA F1 2020:

1. Lance Stroll (Racing Point)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Sergio Perez (Racing Point)

4. Alexander Albon (Red Bull)

5. Daniel Ricciardo (Renault)

6. Lewis Hamilton (Mercedes)

7. Esteban Ocon (Renault)

8. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

9. Valtteri Bottas (Mercedes)

10. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

11. Sebastian Vettel (Ferrari)

12. Charles Leclerc (Ferrari)

13. Pierre Gasly (Alpha Tauri)

14. Kevin Magnussen (Haas)

15. Carlos Sainz (McLaren), penalizzato di tre posizioni

16. Lando Norris (McLaren), penalizzato di cinque posizioni

17. Daniil Kvyat (Alpha Tauri)

18. George Russell (Williams)

19. Romain Grosjean (Haas)

20. Nicholas Latifi (Williams)

