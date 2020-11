F1, la grande occasione di Max Verstappen. Le Mercedes partono dietro, l’olandese può vincere!

Max Verstappen quest’oggi è stato il più forte sul bagnato ad Istanbul, ma domani non sarà la Red Bull n.33 a scattare dalla pole position nel Gran Premio di Turchia 2020, quattordicesimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. Il 23enne olandese, dopo aver firmato il miglior tempo nella terza sessione di prove libere e nelle prime due fasi di qualifica, non è riuscito a trovare grip con le gomme intermedie (montate in seguito al miglioramento del tracciato) e si è dovuto accontentare della seconda posizione finale a 290 millesimi dalla Racing Point di Lance Stroll.

Una vera e propria beffa per “Mad Max”, che fino a quel momento aveva demolito la concorrenza mettendo in mostra tutto il suo talento in condizioni davvero proibitive al volante di una Red Bull sicuramente competitiva sul bagnato (rifilando comunque in media 2″ al compagno di squadra Alexander Albon). Smaltita la delusione per una mancata partenza al palo che era ampiamente alla portata, Verstappen può comunque guardare con ottimismo alla giornata di domani alla luce di una griglia indubbiamente favorevole. Il nativo di Hasselt classe 1997 può infatti contare su due file di vantaggio nei confronti della Mercedes di Lewis Hamilton (6°) e ben tre sulla seconda W11 di Valtteri Bottas (9°).

Si tratta indubbiamente della chance più nitida dell’intera stagione 2020 per il figlio di Jos, che è già riuscito una volta a spezzare il dominio Mercedes trionfando con grande autorità a Silverstone in occasione del Gran Premio del 70° Anniversario. Domani Verstappen si presenterà in griglia con i favori del pronostico, anche se avrà bisogno di una gara solida e senza sbavature per poter contenere la furiosa rimonta delle Frecce Nere ed in particolare del leader iridato Lewis Hamilton, ormai ad un passo dal settimo titolo mondiale della carriera. Red Bull è però apparsa molto competitiva anche sull’asciutto ad Istanbul nelle prove libere del venerdì, perciò dovrebbe essere pronta ad affrontare con fiducia il Gran Premio in qualsiasi condizione.

Foto: Lapresse