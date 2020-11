F1, Kimi Raikkonen: “Una gara tutt’altro che divertente, abbiamo faticato con le gomme”

Una gara decisamente difficile quella dell’Alfa Romeo Racing andata in scena a Istanbul (Turchia), sede del round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato turco le condizioni meteorologiche instabili hanno fatto la differenza e hanno costretto i piloti a guidare ai limiti, tenendo conto di un asfalto particolarmente scivoloso. Condizioni, quindi, pessime e pericolose che hanno portato a vari colpi di scena nel corso della gara.

Per l’Alfa Romeo risultati piuttosto deludenti, tenuto conto del 15° posto del finlandese Kimi Raikkonen e del ritiro di Antonio Giovinazzi, andato a muro nel corso del giro di schieramento in griglia di partenza. Con la solita schiettezza, il finnico ha evidenziato tutte le difficoltà della domenica: “La gara è stata tutt’altro che divertente, ma è un po’ quello che ci aspettavamo una volta visto il meteo. Probabilmente saremmo stati più competitivi se la pista fosse stata completamente asciutta, ma le condizioni miste non hanno sicuramente giocato a nostro favore. Abbiamo faticato a far funzionare le gomme, quindi è stato difficile trovare un buon ritmo. L’unico aspetto buono per noi è che le nostre concorrenti nel Mondiale costruttori non hanno guadagnato punti” (fonte: sito ufficiale Alfa Romeo Racing).

Foto: LaPresse