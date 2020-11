F1 in tv, orari GP Bahrain 2020: programma prove libere, streaming, palinsesto TV8 e Sky

Si parte ufficialmente con il primo fine settimana di Sakhir. Con le prime due sessioni di prove libere di oggi, infatti, scatta il Gran Premio del Bahrain 2020 di Formula Uno, che sarà replicato nel corso del prossimo weekend proprio con il Gran Premio di Sakhir, anche se si utilizzerà il secondo lay-out della pista incastonata nel deserto vicino alla capitale Manama.

Vedremo chi approccerà meglio alla gara del Bahrain, su una pista che unisce lunghi rettilinei ad una parte centrale non semplice. Sulla carta tutto sembra portare verso le solite Mercedes, con Lewis Hamilton che appare pronto a centrare l’undicesima vittoria della sua stagione. In casa Ferrari, probabilmente, si dovrà correre in difesa, con la potenza della Power Unit di Maranello che potrebbe sofrire le alte velocità del circuito di Sakhir.

IN TV – Il venerdì del Gran Premio del Bahrain 2020 di F1 sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Sky Sport, con i canali di riferimento che saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 1 (201). In streaming si potrà seguire su SkyGo (riservato ai soli abbonati) e NowTV su pc, tablet e smartphone.

OA Sport vi proporrà le DIRETTE LIVE scritte di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GRAN PREMIO BAHRAIN 2020 – F1

Venerdì 27 novembre

Ore 12.00-13.30 Prove libere 1

Ore 16.00-17.30 Prova libere 2

Repliche FP2 su Sky Sport F1: ore 20.30, 00.00

