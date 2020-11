F1 in tv, GP Bahrain 2020: programma Sky e TV8, orari, streaming

Dopo 14 round disputati in Paesi del Vecchio Continente, il circus della Formula 1 si appresta a concludere la stagione come di consueto in Asia con un trittico di gare da disputare tra il Bahrain e gli Emirati Arabi Uniti. Si comincia questo weekend, da venerdì 27 a domenica 29 novembre, con il Gran Premio del Bahrain 2020, terzultima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1. Prima gara dell’anno che si disputerà in notturna grazie all’illuminazione artificiale del circuito “Sakhir” di Manama, ubicato in mezzo al deserto vicino alla capitale bahrainiana.

Lewis Hamilton e Mercedes hanno già vinto aritmeticamente il titolo piloti e costruttori 2020, ma non mancano certo gli spunti d’interesse per questo finale di campionato. Infiamma la lotta per il terzo posto nella graduatoria riservata ai team, con Ferrari al momento sesta che deve recuperare 24 punti alla Racing Point per provare a rendere meno amaro il retrogusto di quest’annata fallimentare. Riflettori puntati anche su Charles Leclerc, in piena lotta con Sergio Perez e Daniel Ricciardo per la quarta piazza nel Mondiale.

L’intero weekend di gara sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 ed in diretta streaming su Sky Go e NowTV. Sarà possibile inoltre seguire in chiaro qualifiche e gara in differita (alle 18.30 di sabato e domenica) su TV8. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta di tutte le sessioni con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un momento dell’avvicinamento al terzultimo atto del Mondiale 2020. Di seguito la programmazione televisiva completa del Gran Premio del Bahrain 2020 di F1:

PROGRAMMA WEEKEND GP BAHRAIN F1 2020

La programmazione di Sky Sport F1/HD

Venerdì 27 novembre

ore 10.35-11.20, F2, Prove libere, diretta

ore 12.00-13.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 14.15-14.45, F2, Qualifiche, diretta

ore 16.00-17.30, F1, Prove libere 2, diretta

Sabato 28 novembre

ore 10.10-11.15, F2, Gara 1, diretta

ore 12.00-13.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 15.00, F1, Qualifiche, diretta

Domenica 29 novembre

ore 11.00-11.50, F2, Gara 2, diretta

ore 15.10, F1, Gara, diretta

La programmazione in differita di TV8/HD

Sabato 28 novembre

ore 18.30, F1, Qualifiche, differita

Domenica 29 novembre

ore 18.00, F1, Gara, differita

erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: Lapresse