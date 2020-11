F1, GP Turchia 2020: Sebastian Vettel premiato come “pilota del giorno”. Piaciuta la spettacolare rimonta

Sebastian Vettel è stato premiato come “Driver of the Day” (Pilota del Giorno) del GP di Turchia, tappa del Mondiale F1 2020 andata in scena oggi sul circuito di Istanbul. L’alfiere della Ferrari ha vinto il titolo speciale che prende in considerazione i voti del pubblico da casa (il premio è indetto proprio dalla F1, si tratta di un riconoscimento ufficiale a tutti gli effetti): il tedesco, terzo all’arrivo, si è imposto grazie ai voti dei telespettatori di tutto il mondo che hanno premiato la sua spettacolare rimonta. Il quattro volte Campione del Mondo è infatti salito sul podio dopo essere scattato dall’undicesima posizione ed è riuscito a operare il sorpasso decisivo su Charles Leclerc all’ultima curva (il monegasco è secondo in questa speciale graduatoria). Lewis Hamilton ha vinto la gara davanti a Sergio Perez e si è laureato Campione del Mondo per la settima volta in carriera. Di seguito la classifica del Drivers of the Day del GP di Turchia 2020.

CLASSIFICA DRIVER OF THE DAY GP TURCHIA F1 2020:

1. Sebastian Vettel (Ferrari) 25,8%

Loading...

Loading...

2. Charles Leclerc (Ferrari) 20,3%

3. Lewis Hamilton (Mercedes) 16,7%

4. Sergio Perez (Racing Point) 8,2%

5. Carlos Sainz (McLaren) 6,1%

Foto: Lapresse