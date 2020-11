F1, GP Turchia 2020: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 13-15 novembre

Il Circus della F1 torna in scena, dopo l’appuntamento di Imola. Sarà il circuito di Istanbul teatro del weekend del GP di Turchia (13-15 novembre). Un round che potrebbe essere decisivo per le sorti di questo campionato, ormai nelle mani di Lewis Hamilton e della Mercedes. La Stella a tre punte, che già ha festeggiato il titolo costruttori in Italia, ha la sicurezza che uno dei suoi alfieri si porterà a casa il Mondiale piloti e salvo sconvolgimenti improbabili sarà il britannico. Hamilton, infatti, è prossimo a laurearsi campione del mondo per la settima volta in carriera, eguagliando il record del tedesco Michael Schumacher. Le possibilità per aggiudicarsi il titolo e di trionfare per 94ma volta in carriera ci sono tutte.

In casa Ferrari, si cercherà di dar seguito alle ultime prestazioni nelle quali qualcosa di buono si è visto, anche se si è decisamente lontani dai traguardi che si vorrebbe raggiungere. Il quarto e il quinto posto del monegasco Charles Leclerc a Portimao e nel GP dell’Emilia-Romagna sono da accogliere col sorriso, ma senza però alcuna illusione di potersi avvicinare alla top-3. La SF1000, infatti, ha ancora tanti problemi sia in termini di potenza che di aerodinamica e l’obiettivo podio appare molto complicato, tenendo conto del grande campionato disputato dall’olandese Max Verstappen su Red Bull.

LA PROGRAMMAZIONE GP TURCHIA F1 2020

Venerdì 13 novembre

ore 9.00-10.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 13.00-14.30, F1, Prove libere 2, diretta

Sabato 14 novembre

ore 10.00-11.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 13.00, F1, Qualifiche, diretta

Domenica 15 novembre

ore 11.10, F1, Gara, diretta

COME GUARDARE IN TV IL GP TURCHIA F1 2020

La copertura televisiva del GP del Turchia di F1 sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport F1 (canale 207 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now TV. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO vedrà le differite delle qualifiche e della gara, ma non la trasmissione delle prove libere del venerdì e del sabato. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali del weekend a Istanbul.

TV A PAGAMENTO – Il GP di Turchia di F1 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207).

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà le differite delle qualifiche (ore 14.00) e della corsa turca (ore 14.00). Non vi sarà, invece, la copertura delle prove libere del venerdì e del sabato.

STREAMING – Il GP di Turchia di F1 potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), su Now TV (riservato sempre agli abbonati) e su tv8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali del weekend a Istanbul.

La programmazione di TV8/HD

Sabato 14 novembre

ore 14.00, F1, Qualifiche, differita

Domenica 15 novembre

ore 14.00, F1, Gara, differita

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Foto: LaPresse