F1, GP Imola 2020: Lewis Hamilton sulle orme di Ayrton Senna, una vittoria da brividi conquistata con un grande passo

Tornare a Imola, mette sempre delle emozioni. La F1 l’ha fatto in una situazione d’emergenza. Non era in programma questo ritorno al passato, ma la pandemia ha costretto a questo cambio di spartito. Un weekend short quello vissuto: niente FP1 e FP2, solo un turno di libere il sabato, a precedere le qualifiche, poi domenica il giorno della gara. Lo spostamento da Portimao all’Italia richiedeva tempi particolari.

Il circuito dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari è stato teatro di grandi sfide tra sorrisi e lacrime: l’ultimo centro della Ferrari di Michael Schumacher nel 2006 e la tragica scomparsa del brasiliano Ayrton Senna il 1° maggio del 1994. L’asso del volante sudamericano vive ancora nel cuore degli appassionati e ad Imola vi è una sorta di seconda casa, con ricordi e commemorazioni che in tempi normalizzati hanno sempre fatto da contorno al circuito del Santerno. Lewis Hamilton, che ha nel sudamericano un suo grande idolo, non poteva non imporsi qui. Ieri, quella pole-position sfuggita, non l’aveva digerita. Quel “Ho fatto un giro da schifo” rappresentava tutta la sua amarezza.

Voleva un sigillo perentorio Lewis e l’ha ottenuto, ottenendo il 93° centro in carriera, il 9° quest’anno e il 29° su di un circuito diverso. Per LH44 si tratta della vittoria n.72 coi colori della Mercedes, eguagliando lo stesso numero ottenuto da Michael Schumacher con la Ferrari. A questo vanno aggiunti il 162° podio in carriera (11° quest’anno e 5° consecutivo), nonché il 7° iride della Mercedes consecutivo (200 podi per la Stella a tre punti nell’era della power unit). Numeri impressionati e prestazione sublime del “Re Nero”. Sicuramente l’episodio della VSC gli ha sorriso, dopo che stava cercando di scavalcare con una strategia particolare Valtteri Bottas e Max Verstappen che lo precedevano. Tuttavia, quando ha deciso di cambiare marcia, l’ha fatto e i giri veloci inanellati uno dopo l’altro sono stati decisivi nella conquista di questo successo.

Una vittoria sulle orme di Senna, da dominatore su di uno dei tracciati storici del Circus su cui non aveva mai corso. Mancava questo alla collezione e fa piacere pensare che questo risultato sia speciale anche per rendere omaggio a un mito immortale.

Foto: LaPresse