F1, GP Bahrain 2020: orario gara 29 novembre, tv, streaming Sky e TV8

Archiviate le prove libere di ieri tutto è pronto per il Gran Premio del Bahrain, quindicesima tappa del Mondiale di F1. Dal circuito di Sakhir manca sempre meno per la prima delle due tappe che si terranno nell’impianto Manama. Ricordiamo infatti che nel deserto arabo si terrà l’ultimo doubleheader del 2020 dopo Spielberg (Austria) e Silverstone (Inghilterra).

Lewis Hamilton (Mercedes) è stato il migliore al termine delle libere di ieri. L’inglese è inseguito dall’olandese Max Verstappen (Red Bull) ed il finnico Valtteri Bottas (Mercedes). Appaiono in difficoltà le Ferrari. Il tedesco Sebastian Vettel ed il monegasco Charles Leclerc hanno faticato nelle due sessioni di venerdì, prove in cui sono rimasti lontani dalla Top10.

Il Gran Premio del Bahrain sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 (canale 207). SkyGO e NowTV offriranno a tutti gli appassionati di assistere al live streaming, mentre TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky) proporrà la differita della gara. OA Sport seguirà integralmente la corsa con la diretta testuale.

PROGRAMMAZIONE GP BAHRAIN F1 2020

Programma Sky Sport F1 (canale 208)

Domenica 29 novembre

Ore 15.10 Gran Premio Bahrain

DOVE SEGUIRE IL GP DEL BAHRAIN F1 2020

Diretta TV su Sky Sport F1 (canale 207)

Diretta streaming su SkyGO e NowTV

Differita su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky)

Diretta testuale su OA Sport.

Foto: LaPresse