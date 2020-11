F1, GP Bahrain 2020: numeri, statistiche, curiosità. Sebastian Vettel riuscirà a stupire su una pista che adora?

La stagione 2020 della Formula 1 affronta il suo rush finale, in quanto nel fine settimana comincerà il trittico mediorientale, il quale rappresenterà l’epilogo dell’annata agonistica. Il primo dei tre appuntamenti sarà il Gran Premio di Bahrain, che inizialmente avrebbe dovuto disputarsi il 22 marzo, ma è stato rinviato di otto mesi a causa della pandemia di Covid-19. L’organizzazione può ritenersi fortunata, in quanto ha evitato la cancellazione, triste sorte che ha invece colpito ben tredici GP. Dunque la gara del Bahrain andrà regolarmente in scena anche nel 2020 e nei prossimi giorni si disputerà la 16ma edizione dell’evento.

VITTORIE

Il pilota più vincente in assoluto è Sebastian Vettel, il quale è stato capace di imporsi ben 4 volte. Il tedesco ha primeggiato nel 2012, 2013, 2017 e 2018.

Oltre al teutonico, vi è solamente un altro uomo in attività riuscito ad arpionare successi in Bahrain. Si tratta di Lewis Hamilton, il quale ha trionfato nel 2014, 2015 e 2019.

Interessante notare come non esistano filotti, in quanto nessuno è ancora stato in grado di vincere per tre anni di fila. Cionondimeno, in ben cinque occasioni abbiamo assistito a un back-to-back. Due di essi portano la firma del già citato Sebastian Vettel (2012-2013 e 2017-2018), ma l’impresa è riuscita anche a Fernando Alonso (2005-2006), Felipe Massa (2007-2008) e Lewis Hamilton (2014-2015).

Sul fronte delle squadre, la scuderia più vincente in assoluto è la Ferrari, che ha raccolto 6 affermazioni. La Rossa ha primeggiato due volte con Felipe Massa (2007, 2008) e Sebastian Vettel (2017, 2018), più una con Michael Schumacher (2004) e Fernando Alonso (2010).

Non esistono affermazioni di piloti italiani in Bahrain. Tuttavia va sottolineato come Jarno Trulli sia salito due volte sul podio L’abruzzese si è infatti classificato secondo nel 2005 e terzo nel 2009.

Loading...

Loading...

POLE POSITION

Guardando alle pole position, si nota come anche questa graduatoria sia dominata da Sebastian Vettel, capace di ottenere 3 partenze al palo (2010, 2012, 2018).

Comprendendo il tedesco sono ben quattro gli uomini attualmente in attività ad aver già realizzato almeno una pole position in Bahrain. Lewis Hamilton è scattato davanti a tutti nel 2015 e 2016, così come Valtteri Bottas nel 2017 e Charles Leclerc nel 2019.

Come per le vittorie, non esistono sequenze di tre pole consecutive, ma si contano diversi back-to-back firmati da Vettel (2010-2012, nel 2011 l’evento venne cancellato), Nico Rosberg (2013-2014) e Hamilton (2015-2016).

Nella storia del Gran Premio del Bahrain c’è anche una pole position italiana. L’impresa riuscì a Jarno Trulli nel 2009.

Guardando alle squadre, la graduatoria è capitanata ex aequo dalla Ferrari e dalla Mercedes con 5. Tra i costruttori attualmente impegnati in Formula Uno, vantano almeno una pole position in Bahrain anche Red Bull (2) e Renault (1).

PODI

Sul fronte dei podi, la situazione è ben diversa. Sebastian Vettel avrà anche vinto quattro volte, ma vanta “solamente” cinque piazzamenti complessivi nella top-three. Al contrario, Kimi Räikkönen non ha mai primeggiato, ma è salito sul podio in ben otto occasioni, attestandosi inoltre cinque volte alla piazza d’onore! Il finlandese è il pilota con più ingressi nelle prime tre posizioni, seppur ex aequo con Lewis Hamilton. Questa la graduatoria degli uomini attualmente in attività già andati a podio in Bahrain

8 (3-2-3) – HAMILTON Lewis

8 (0-5-3) – RÄIKKÖNEN Kimi

5 (4-1-0) – VETTEL Sebastian

3 (0-2-1) – BOTTAS Valtteri

2 (0-0-2) – GROSJEAN Romain

1 (0-0-1) – PEREZ Sergio

1 (0-0-1) – LECLERC Charles

PILLOLE

– Fernando Alonso e Sebastian Vettel sono gli unici capaci di vincere con due team diversi. Lo spagnolo ha primeggiato due volte con la Renault (2005, 2006) e una con la Ferrari (2010). Invece il tedesco ha trionfato in due occasioni con la Red Bull (2012, 2013) e in altre due con la Ferrari (2017, 2018)

– Fernando Alonso può vantarsi di essere il solo pilota ad aver vinto su due configurazioni differenti del tracciato. Infatti nel 2010 si corse sul lay-out denominato “endurance”, di 800 metri più lungo di quello usato comunemente e sul quale lo spagnolo aveva primeggiato nel 2005 e 2006.

– Il record di vittorie consecutive (3) è detenuto dalla Mercedes, impostasi dal 2014 al 2016 (nei primi due casi con Lewis Hamilton, nel terzo con Nico Rosberg).

– In 6 occasioni (42,9%) il vincitore è partito dalla pole position.

– In 10 occasioni (71,4%) il vincitore è partito dalla prima fila.

– I piloti peggio qualificati ad aver vinto sono Fernando Alonso e Jenson Button, i quali si sono imposti scattando dal 4° posto rispettivamente nel 2006 e nel 2009. Questo significa che nessuno partito più indietro della seconda fila è mai stato capace di primeggiare in Bahrain.