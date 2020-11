F1, GP Bahrain 2020: come vedere la gara su TV8. Orario d’inizio e programma

Dopo due giornate di prove cronometrate, è arrivato finalmente il momento di scendere in pista a Sakhir per il Gran Premio del Bahrain 2020, terzultima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1. Si gareggia in notturna, sotto i riflettori del Bahrain International Circuit, per il primo dei due appuntamenti consecutivi previsti (il secondo si svolgerà sul lay-out “endurance”) a Sakhir, nei pressi di Manama. Lewis Hamilton parte in pole position davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas ed è il grande favorito per quello che sarebbe il successo n.95 della carriera in Formula 1.

La seconda fila sarà occupata dalle Red Bull di Max Verstappen e Alexander Albon, con l’olandese che è apparso sinora in grande spolvero per provare addirittura a lottare fino in fondo con Mercedes per la vittoria, mentre il thailandese dovrà guardarsi le spalle dal gruppone per conservare una quarta piazza molto importante. Si profila invece una gara di rimonta molto complicata in casa Ferrari, relegata in sesta fila dopo una brutta qualifica con Sebastian Vettel 11° e Charles Leclerc 12°. Le Rosse non hanno mai brillato questo fine settimana, evidenziando un handicap abbastanza notevole in termini di velocità massima sui quattro rettilinei del tracciato bahrainiano rispetto alla concorrenza.

Loading...

Loading...

Il Gran Premio del Bahrain 2020, valevole come quindicesimo round stagionale del Mondiale di Formula 1, sarà trasmesso in chiaro su TV8 in differita a partire dalle ore 18.00. La diretta tv sarà visibile su Sky Sport F1, mentre la diretta streaming dell’evento sarà disponibile su Sky Go e NowTV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta della gara con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere nemmeno un attimo del terzultimo appuntamento iridato dell’anno. Di seguito la programmazione televisiva completa del GP Bahrain 2020 di Formula 1:

PROGRAMMA GP BAHRAIN F1 2020

La programmazione in differita di TV8/HD

Domenica 29 novembre

ore 18.00, F1, Gara, differita

La programmazione di Sky Sport F1/HD

Domenica 29 novembre

ore 15.10, F1, Gara, diretta

erik.nicolaysen@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse