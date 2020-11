F1, David Coulthard sull’arrivo di Sainz in Ferrari: “Resisterà sei mesi, se non batterà Charles Leclerc”

Non sarà una stagione facile per lo spagnolo Carlos Sainz in Ferrari, quella del Mondiale 2021 di F1. La Rossa, per via di un progetto molto deludente, difficilmente potrà risalire più di tanto l’anno venturo a causa dei regolamenti che tendono a limitare gli interventi sulle monoposto.

Inoltre è tutto da verificare come e quanto lo spagnolo saprà gestire le concorrenza con un pilota talentuoso come Charles Leclerc, visti i problemi avuti dal tedesco (quattro volte campione del mondo) Sebastian Vettel, che nella stagione prossima correrà con l’Aston Martin. A esprimere un parere molto deciso sulla situazione ferrarista è stato l’ex pilota di Williams, McLaren e Red Bull David Coulthard, attualmente opinionista di Channel 4: “Sainz potrebbe avere solo mezza stagione per lasciare il segno alla Ferrari. Charles sa già come funziona tutto e conosce tutti, oltre a sapere quali sono le caratteristiche del suo team. Questo gli dà un vantaggio. Lo si noterà in pista, soprattutto all’inizio, nei primi giorni della stagione 2021 quando avrà il sopravvento“, le parole a Sky Sport F1 dello scozzese, che ha aggiunto: “Carlos dovrà mettersi in mostra subito per poter resistere. Gli do sei mesi: se per allora non sarà vicino al livello di Charles, non sarà in grado di eguagliarlo o di batterlo, temo che la sua permanenza alla Ferrari non durerà a lungo“.

Una battaglia in cui il cronometro sarà da giudice inappellabile e nella quale l’iberico è atteso a una sfida molto complicata: da un lato battere Charles e dall’altro tentare una via di sviluppo nel team che possa portarlo fuori dalla crisi.

Foto: LaPresse