F1, Daniel Ricciardo: “Bene il sesto posto, domani dovrò provare ad arrivare davanti a Sergio Perez”

Daniel Ricciardo ha concluso al sesto posto le sue qualifiche del Gran Premio del Bahrain, terzultimo appuntamento del Mondiale di F1 2020. L’australiano, però, punta già il suo obiettivo primario in vista della gara di domani, ovvero la partenza, nella quale dovrà attaccare Sergio Perez, che si è piazzato quinto, anche per una questione di classifica generale.

“Io ed Esteban Ocon partiamo vicini e dobbiamo provare ad attaccare subito Sergio Perez – spiega a Crash.net -. Il quadro perfetto sarebbe che entrambi lo passassimo in curva 1, tenessimo duro lungo tutto il corso della gara per recuperare i punti persi in Turchia. Sappiamo che ha a disposizione un ottimo passo ed è eccellente nel gestire le gomme, per cui dovremo metterlo sotto pressione per costringerlo a spingere sin dal via”.

L’australiano analizza il suo sabato e la macchina. “La vettura è stata fantastica e siamo molto più competitivi di due settimane fa. Purtroppo oggi non ho potuto sfruttare due set di gomme soft nella Q3. Quello probabilmente ha fatto la differenza tra me e Sergio Perez. A questo punto la gara di domani sarà decisiva”.

Foto: Lapresse