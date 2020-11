F1, Alexander Albon: “La situazione era critica”

Alexander Albon esprime il proprio parere al termine delle qualifiche del Gran Premio di Turchia 2020. Il thailandese di casa Red Bull ha completato la sessione al quarto posto alle spalle del messicano Sergio Perez, terzo con la seconda delle Racing Point

Albon è stato molto chiaro nel proprio commento ed ha evidenziato ai microfoni della propria squadra il rischio che la massima formula ha corso nella disputa delle qualifiche nella giornata odierna. Le pessime condizioni dell’asfalto e la scarsa visibilità hanno messo in pericolo il turno odierno, completato con successo con la prima pole in carriera per il canadese Lance Stroll (Racing Point).

Albon ha affermato: “La F1 è stata fortunata. Ogni volta che percorrevo curva 2 o curva 3 ero in pericolo. Siamo rientrati in pista con una gru che stava rimuovendo la Williams di Latifi. Credo che potevamo permetterci cinque minuti d’attesa. Evidentemente il rischio del buio era imminente e la visibilità poteva essere un problema. Anche io mi sarei divertito davanti alla tv. La situazione era critica. Perdere la monoposto in sesta o in settima marcia senza preavviso non è per nulla bello”.

Foto: LaPresse