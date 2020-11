Equitazione, Antonio Maria Garofalo 15° nel Grand Prix del CSIO 3* di Vilamoura

Dopo il terzo posto dell’Italia nella gara per Nazioni del CSIO 3* di Vilamoura, in Portogallo, oggi si è svolto il Grand Prix individuale. Su un disegno poco selettivo, con ben 20 netti sul percorso base, dei quali otto replicati al jump off, la gara è stata vinta dal belga Gregory Wathelet su Nevados S.

Tra gli italiani il migliore è stato Antonio Maria Garofalo su Conquestador, che ha avuto accesso alla manche di spareggio, dove però con quattro penalità si è piazzato al 15° posto, mentre Roberto Turchetto su My Cool Passion, altro binomio azzurro al jump off, è giunto 17°.

Fatale il percorso base per Piergiorgio Bucci su Cochello, 23° con quattro penalità, infine si è classificata al 44° posto Marta Bottanelli su Carpineti Auto Sitta, gravata da ben 13 penalità.

Foto: Claudio Bosco LPS