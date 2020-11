Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2020-2021: Erik Valnes precede Klaebo, 13° Pellegrino, a punti Rastelli

Lo sci di fondo oggi, venerdì 27 novembre, ha visto scattare la Coppa del Mondo 2020-2021 in Finlandia: a Ruka si sta tenendo l’apertura della stagione con il consueto minitour inaugurale, che mette in palio i primi punti per la conquista della Sfera di Cristallo, che sono stati dimezzati per la sprint maschile in tecnica classica appena andata in archivio e vinta dal norvegese Erik Valnes davanti ai connazionali Johannes Hoesflot Klaebo ed Emil Iversen. A punti Federico Pellegrino, 13°, e Maicol Rastelli, 30°.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO

1 3422619 VALNES Erik NOR 50

2 3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 46

3 3421320 IVERSEN Emil NOR 43

4 3482277 BOLSHUNOV Alexander RUS 40

5 3421754 TAUGBOEL Haavard Solaas NOR 37

6 3510377 HEDIGER Jovian SUI 34

7 3481163 RETIVYKH Gleb RUS 32

8 3180508 HAKOLA Ristomatti FIN 30

9 3421164 SKAR Sindre Bjoernestad NOR 28

10 3501010 HAEGGSTROEM Johan SWE 26

11 3180861 MAEKI Joni FIN 24

12 3420909 GOLBERG Paal NOR 22

13 3290326 PELLEGRINO Federico ITA 20

14 3190323 CHANAVAT Lucas FRA 18

15 3501255 SVENSSON Oskar SWE 16

16 3482105 YAKIMUSHKIN Ivan RUS 15

17 3180436 MIKKONEN Juho FIN 14

18 3481161 BELOV Evgeniy RUS 13

19 3220016 YOUNG Andrew GBR 12

20 3180984 LEPISTO Lauri FIN 11

21 3180865 VUORINEN Lauri FIN 10

22 3150549 SELLER Ludek CZE 9

23 3181098 SUHONEN Verneri FIN 8

24 3481803 MELNICHENKO Andrey RUS 7

25 3220002 MUSGRAVE Andrew GBR 6

26 3180535 NISKANEN Iivo FIN 5

27 3390169 KILP Marko EST 4

28 3481988 SEMIKOV Ilia RUS 3

29 3150570 NOVAK Michal CZE 2

30 3290383 RASTELLI Maicol ITA 1

Loading...

Loading...

roberto.santangelo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse