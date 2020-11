Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci 2020-2021: Markus Eisenbichler saldo al comando dopo Ruka. Bresadola, primi punti

Markus Eisenbichler si prende la testa della classifica di Coppa del Mondo dopo il secondo weekend, quello di Ruka, nel quale è quasi riuscito a dominare la scena. Quel quasi ha un nome e un cognome: Halvor Egner Granerud, che con una seconda serie fenomenale nella gara di oggi è riuscito a costringere alla resa il tedesco e a portarsi in seconda posizione in classifica. La top 3 attuale, nei fatti, rispecchia anche quella di Ruka, e c’è di più: al momento tra i primi sei e il settimo, Robert Johansson, già c’è un divario interessante.

L’Italia può festeggiare il fatto di avere un uomo a punti: Giovanni Bresadola, 20 anni ancora da compiere (è nato il 17 febbraio 2001), è riuscito a tirar fuori una gran prima serie, calando poi causa vento nella seconda, ma raggranellando comunque un 23° che fa un gran bene.

CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO SALTO CON GLI SCI 2020-2021

1. Markus Eisenbichler (Germania) 280

2. Halvor Egner Granerud (Norvegia) 200

3. Dawid Kubacki (Polonia) 144

4. Karl Geiger (Germania) 141

5. Piotr Zyla (Polonia) 133

6. Yukiya Sato (Giappone) 131

7. Robert Johansson (Norvegia) 80

8. Anze Lanisek (Slovenia) 66

9. Pius Paschke (Germania) 64

10. Kamil Stoch (Polonia) 60

41. Giovanni Bresadola (Italia) 8

Foto: LaPresse