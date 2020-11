Ciclocross, Tom Pidcock annuncia il suo calendario: il britannico farà il suo esordio a Merksplas il 22 novembre

Tom Pidcock, il secondo classificato degli ultimi campionati del Mondo di ciclocross che si sono tenuti a febbraio a Dubendorf, in Svizzera, è pronto a tornare alla disciplina che si svolge tra fango, sabbia e prati. Il britannico, che negli ultimi mesi ha vinto il Giro d’Italia U23 e i Mondiali U23 di cross country, riprenderà in mano la bici da ciclocross, per la prima volta, il ventidue di novembre, quando sarà al via della tappa di Merksplas di Superprestige.

Il fuoriclasse britannico, stante quanto riporta Wielerflits.NL, prenderà parte a quattordici gare e chiuderà, poi, l’annata col Mondiale belga di Ostenda. Di seguito il calendario completo delle manifestazioni di ciclocross a cui Tom Pidcock prenderà parte nella stagione 2020-2021:

Loading...

Loading...

22/11/2020: Superprestige Merksplas

29/11/2020: Coppa del Mondo Tabor

06/12/2020: Superprestige Boom

12/12/2020: X2O Trofee Antwerpen

13/12/2020: Superprestige Gavere

20/12/2020: Coppa del Mondo Namur

26/12/2020: Superprestige Heusden-Zolder

27/12/2020: Coppa del Mondo Dendermonde

30/12/2020: Ethias Cross Bredene

01/01/2021: X2O Trofee Baal

03/01/2020: Coppa del Mondo Hulst

10/01/2020: Campionato Nazionale Britannic

24/01/2020: Coppa del Mondo Overijse

31/01/2020: Campionati del Mondo

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo