Ciclocross, Superprestige 2020-2021: Lucinda Brand vince il Jaarmarktcross di Niel

Nuovo percorso, ma “vecchia” vincitrice per il Jaarmarktcross di Niel, terza prova stagionale di Superprestige 2020-2021. A conquistare la gara che ogni anno si tiene nel Giorno dell’Armistizio, infatti, è stata Lucinda Brand (Telenet Baloise Lyons) che in quel di Niel si era imposta anche l’anno scorso. La neerlandese ha preceduto le connazionali Ceylin del Carmen (Alpecin-Fenix), Denis Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) e Yara Kastelijn.

La gara ha visto cadere in partenza una delle grandi favorite, vale a dire Annemarie Worst (777). La neerlandese, ad ogni modo, dopo aver perso molte posizioni si è resa protagonista di una bella rimonta che le ha permesso di chiudere al quinto posto e rimanere, dunque, in corsa per il successo finale del Superprestige.

In testa al Jaarmarktcross, invece, al primo giro si è formato un terzetto composto da del Carmen Alvarado, Kastelijn e Betsema. Brand è riuscita a rientrare solo in un secondo momento. Le quattro, ad ogni modo, hanno fatto il vuoto alle loro spalle. Sul finire della quarta e penultima tornata Kastelijn ha perso contatto dalle prime tre e non è più riuscita a ricucire.

Brand si è portata in testa al terzetto e vi è rimasta per gran parte dell’ultimo giro. La portacolori della Telenet è arrivata allo sprint conclusivo con del Carmen Alvarado e Betsema a ruota, ma con una grande prova di forza è riuscita a non farsi superare e a tagliare il traguardo a braccia alzate. Per quanto concerne l’Italia, Eva Lechner è giunta undicesima ed Alice Maria Arzuffi dodicesima.

Foto: Valerio Origo