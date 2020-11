Ciclocross, Superprestige 2020-2021: Lucinda Brand vince anche a Merksplas

Dopo il successo di dieci giorni fa nel Jaarmarktcross di Niel, la neerlandese Lucinda Brand (Telenet Baloise Lions) serve il bis nella quarta tappa di Superprestige 2020-2021 che prevedeva l’inedito circuito di Merksplas. Alle sue spalle sono giunte le connazionali Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal), autrice di una grande rimonta, e Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Fenix), la quale è scivolata due volte nel corso dell’ultima tornata, la prima mentre era in testa.

La gara ha visto Brand e la campionessa del Mondo Ceylin del Carmen Alvarado battagliare dal primo al sesto e ultimo giro. La neerlandese di origini caraibiche aveva superato, durante la penultima tornata, la rivale sul segmento di sabbia che precedeva il passaggio sotto lo striscione del traguardo. Nel corso del giro conclusivo, però, è scivolata due volte, in rapida successione, su dei tratti fangosi ed è stata superata sia da Brand, che le era a ruota, che da Betsema, la quale, dalla seconda tornata in poi, ha girato più veloce di tutte le altre.

Con il successo odierno, inoltre, e complice il terzo posto della rivale, Brand si porta ad un solo punto dalla testa della classifica generale del Superprestige occupata proprio da Ceylin del Carmen Alvarado. Alle spalle delle due, invece, si trova Annamarie Worst (777), già staccata di sei punti dall’iridata. Quarta Betsema a dieci punti da Ceylin. Ricordiamo, infine, che si sono disputate le prime quattro prove della challenge e che ne mancano altre quattro.

